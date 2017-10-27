О сексуальных домогательствах в Европейском парламенте

Европейского парламента тоже коснулись обвинения в сексуальных домогательствах - в среду состоялись дебаты по этому явлению при полупустом зале заседаний, пишет корреспондентка Le Monde в Брюсселе Сесиль Дюкуртье.

Скандал с Вайнштейном и вызванная им огромная волна свидетельств в социальных сетях по всему миру развязали языки и в Европейском парламенте. В среду 25 октября он организовал пленарную дискуссию для изобличения явления, затронувшего более половины женщин в Евросоюзе. А также для того, чтобы обсудить свою собственную ситуацию: внутри данного учреждения женщины необязательно защищены лучше, чем в других местах. Информационный сайт Politico.eu за последние недели собрал несколько десятков свидетельств членов Европейского парламента с констатацией фактов сексуальных домогательств и даже изнасилований, произошедших в последние годы, передает журналистка.

Социалист Эдуар Мартен стал одним из немногих мужчин, взявших слово: "Здесь не больше случаев сексуальных домогательств, чем в других местах. Но и не меньше. Мы несем коллективную ответственность за то, чтобы это пресечь. Мы должны положить конец отсутствию гарантий трудовых договоров для наших помощников, в то время как 95% наших женщин оказываются уволенными, когда они сообщают о подобных фактах".

Случаи сексуальных домогательств касались прежде всех парламентских помощниц. В Европейском парламенте насчитывается 751 депутат и около 5 тыс. помощниц, как на договорных началах (национальные трудовые договора, когда они работают в странах-членах ЕС), так и на непостоянной работе, отмечает Дюкуртье.

В парламенте Страсбурга имеется внутренняя структура: "комитет борьбы против сексуальных домогательств", но он не получил ни одной "официальной жалобы на сексуальные домогательства", по словам Антонио Таяни, председателя заседания. "Проблема в том, что существует определенное число молодых женщин, сказавших нам, что они не знают о существовании этого комитета", - пояснила Майя де ла Бом, журналистка Politico, которая несколько недель ведет расследование о сексуальных домогательствах в Европейском парламенте.

Француженка Элизабет Морен-Шартье (партия "Республиканцы), возглавляющая комитет против домогательств, в среду попыталась защитить учреждение, предлагая различные подвижки: "Мы должны прогрессировать в либерализации свидетельств. Для этого мы должны создать сеть доверенных лиц, чтобы помочь пострадавшим заговорить. О произошедшем не говорят, пострадавшие стыдятся. Нам нужен посредник между учреждением и пострадавшими. Наконец, я считаю необходимым, чтобы каждый здесь был проинформирован о том, чем он рискует в случае сексуальных домогательств".

Единственная представительница Европейской комиссии на пленарной дискуссии, комиссар по торговле Сесилия Мальмстрём выразила сомнение: "Уже существует много законов и кодексов поведения, мы должны сосредоточиться на их надлежащем исполнении", - подчеркнула шведская женщина-политик.