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27 октября 17, 19:26
Каталонский парламент объявил независимость от Испании
Каталония
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал "восстановить законность" в Каталонии
Региональный парламент Каталонии проголосовал за признание независимости от Испании. Об этом сообщает ВВС.

По данным Reuters, 70 депутатов проголосовали "за" и 10 - "против".

В принятом решении парламента говорится, что Каталония является независимым, суверенным, социальным и демократическим государством. Парламент Каталонии призвал другие страны признать ее независимость. 
Также в решении указывается на стремление Каталонии начать переговоры с Мадридом о сотрудничестве в создании новой республики.

AFP сообщает, что премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал "восстановить законность" в Каталонии.

Вчера глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен был объявить досрочные выборы в Каталонии, чтобы выйти из тупика в отношениях с Мадридом. Однако позже он отказался от этого варианта, поскольку он не получил "достаточных гарантий", что намерения центрального правительства ввести прямое правление в регионе будут приостановлены. 

Источник: liga.net
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