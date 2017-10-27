Каталонский парламент объявил независимость от Испании

Региональный парламент Каталонии проголосовал за признание независимости от Испании. Об этом сообщает ВВС.





По данным Reuters, 70 депутатов проголосовали "за" и 10 - "против".





В принятом решении парламента говорится, что Каталония является независимым, суверенным, социальным и демократическим государством. Парламент Каталонии призвал другие страны признать ее независимость.

Также в решении указывается на стремление Каталонии начать переговоры с Мадридом о сотрудничестве в создании новой республики.





AFP сообщает, что премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал "восстановить законность" в Каталонии.





Вчера глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен был объявить досрочные выборы в Каталонии, чтобы выйти из тупика в отношениях с Мадридом. Однако позже он отказался от этого варианта, поскольку он не получил "достаточных гарантий", что намерения центрального правительства ввести прямое правление в регионе будут приостановлены.



