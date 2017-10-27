Почему команда Трампа стала легкой жертвой Путина?

"На данный момент должно быть ясно всем, кто следит за новостями, что российская разведка совершила значительные усилия для поиска подходов к кампании Трампа и оценки возможности манипулировать ее участниками. Как бывший офицер оперативного управления ЦРУ, я могу сказать, что российские спецслужбы нарушили бы свои обязанности, если бы они не оценили возможность завербовать кого-нибудь, близкого к Трампу", - пишет экс-сотрудник ЦРУ Алекс Финли в статье для Politico.

В общем и целом, сотрудник разведки ищет слабые места человека и проверяет, как можно ими воспользоваться. Это обычно сводится к четырем вещам, объединенным ЦРУ в аббревиатуре ЭДИП: эго, деньги, идеология, принуждение, сообщает Финли. "Хотите, чтобы кто-нибудь предал свою страну? Определите, какие из этих четырех стимулов движут человеком, и используйте их по полной программе", - пишет он.

"Русские тоже все это знают", - отмечает автор.

Это не значит, что эти люди точно были завербованы российской разведкой, оговаривается он, но можно быть уверенным, что российские спецслужбы приняли эти факторы к сведению, когда искали подступы к предвыборному штабу Трампа.

Пол Манафорт: деньги

"Любой, кто вел лоббистскую деятельность от лица лидеров - от заирского президента Мобуту Сесе Секо до филиппинского Фердинанда Маркоса и главы Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга, - скорее всего, не придерживается четкой идеологии и не имеет моральных принципов, и его, главным образом, мотивируют деньги", - рассуждает автор. "Заставить такого человека что-нибудь сделать можно с помощью довольно прямолинейной сделки. Например, попросить кого-то купить недвижимость для отмывания российских денег за солидное вознаграждение было бы довольно простой сделкой", - говорится в статье.

Автор считает показательным участие Манафорта в кампании Виктора Януковича - это, по его мнению, продемонстрировало его готовность к сотрудничеству за хорошую сумму.

Майкл Флинн: деньги, идеология, эго

Флинн был в наилучшей форме в качестве директора разведки в Объединенном командовании специальных операций. Он продвинулся вверх по служебной лестнице и получил руководящую должность в Разведывательном управлении Министерства обороны в 2012 году, напоминает Финли. Однако, критикуемый за отсутствие стратегии для РУМО, неспособность управлять большой организацией, нестандартный подход к борьбе с терроризмом, Флинн оказался не на своем месте, как стало понятно в вашингтонских кругах. Президент Обама уволил его, напоминает автор.

Это мог быть удачный момент для того, чтобы русские подослали к Флинну умного агента, который польстил бы его самолюбию и сказал ему, насколько он умен и как было глупо со стороны Обамы уволить его. У нас есть много людей на RT, которые согласны с вами, возможно, добавил этот человек, четко дав понять: "Наш президент согласен с вами". Платежи, полученные в форме гонораров за выступления и консалтинговые контракты, могли облегчить сделку, полагает Финли.

Джаред Кушнер: деньги, принуждение

Кушнер не без проблем вступил во владение недвижимостью на Манхэттене, пишет автор, напоминая, что это произошло накануне кризиса 2007 года. И теперь, когда сроки платежей подступали и бизнес шел плохо, он попал в переплет. Возможно, у русских был отличный способ вытащить его из этого переплета. Поэтому они представили его в декабре 2016 года Сергею Горькову, главе Внешэкономбанка, который, видимо, дал понять, что он в состоянии помочь ему, рассуждает автор.

Дональд Трамп-младший: деньги, эго

Трамп-младший очень похож на отца в своей потребности чувствовать себя значительным. Скорее всего, за этим самодовольством кроется некоторая неуверенность в себе, предполагает Финли. "Конечно, он заключил несколько международных сделок, но, чтобы понравиться папе, надо было сделать гораздо больше", - иронизирует он.

"Самым важным для Трампа-младшего была победа папочки, любой ценой. Вероятно, он даже не понял, что что-то было не так с предложением помощи иностранным противником", - пишет автор.

Дональд Трамп: эго

Подогреть его самолюбие - это, безусловно, лучший способ заставить Трампа что-либо сделать. Саудовцы, конечно же, поняли это, встретив его золотом и королевскими почестями и продемонстрировав его огромный портрет на его отеле, рядом с портретом короля. Это, по мнению автора, объясняет просаудовскую позицию Трампа с момента этой поездки.

"Для опытного чекиста, подобного Путину, манипулировать его самолюбием было совсем легко", - заключает Финли.