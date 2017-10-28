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27 октября 17, 23:28
Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина - НАТО
Украина, Венгрия
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Венгрия наложила вето на проведение 6 декабря 2017 года заседания комиссии Украина - НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Министр отметил, что Венгрия в начале сентября еще была за активную евроинтеграцию Украины, но после реформы образования чувствует себя так, словно "получила удар в спину". По мнению Сийярто, поведение Украины не заслуживает поддержку венгерской стороны.

Венгерский министр также подчеркнул, что Будапешт готов к консультациям, но не может принять "ограничение прав национальных меньшинств в Украине". Сийярто добавил, что на сегодня нет возможности обойти венгерское вето на проведение комиссии Украина-НАТО, поскольку ее созыв требует единогласного голосования.

Источник: 24tv.ua
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