Секс-скандал и кокаин на британской подлодке: уволены 9 воен

Девять британских военнослужащих уволены с британской атомной стратегической подлодки HMS Vigilant после после провала тестирования на кокаин во время дежурства и секс-скандала. Об этом сообщает The Daily Telegraph.





HMS Vigilant является одной из четырех подводных лодок ВМФ Великобритании, вооруженная ядерными ракетами Trident.





"Мы не допускаем злоупотребления наркотиками обслуживающим персоналом. Те, кто, как выяснилось, не соответствовали нашим высоким стандартам, уволены со службы", - заявил представитель Королевского флота.





Источник подтвердил The Daily Telegraph, что девять членов экипажа показали положительный результат на препарат класса А и уже уволены. Сообщается также, что один из военнослужащих занимался сексом с проституткой в ​​бассейне.





Ранее командир корабля Стюарт Армстронг был освобожден от своих обязанностей после утверждений о том, что его отношения с подчиненной военнослужащей Ребеккой Эдвардс были "ближе, чем следовало бы". Также лейтенант-майор Майкл Сил имел внебрачные отношения с инженером, лейтенантом Ханной Личфилд. Еще один военнослужащий предстал перед военным судом после того, как отправился обратно в Великобританию, чтобы навестить свою подругу без разрешения.



