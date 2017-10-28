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28 октября 17, 18:58
Что происходит в Каталонии: все подробности
Каталония
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Обретет ли Каталония независимость, снимая испанские флаги? Последние новости из бурлящего региона.
Обретет ли Каталония независимость, снимая испанские флаги? Последние новости из бурлящего региона.

Парламент Каталонии 27 октября провозгласил независимость от Испании на фоне подготовки Мадрида к ограничению автономии региона.

В ответ на это вечером сенат Испании на экстренном заседании отобрал автономию у Каталонии.

Отделится ли Каталония от Испании? Свежие подробности онлайн:

- Бывший глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не признает решение испанских властей отправить его в отставку и пообещал продолжить борьбу за независимость Каталонии.

- Вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временной руководительницей женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

- Приказом МВД Испании с должности был отстранен голову каталонской полиции Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо.

- В Барселоне состоялись демонстрации противников независимости Каталонии, не обошлось без столкновений. Протестующие с испанскими флагами после завершения мирной части протеста против независимости Каталонии напали на студию Catalunya Ràdio, которая входит в Каталанскую медиакорпорацию, и журналистов канала BTV.

Трое человек получили ранения.

- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал решать проблему Каталонии конституционным путем.

- Ведущие страны мира высказались за территориальную целостность Испании. Британия, Франция, ФРГ и Канада не поддержали самоопределение Каталонии.

- Корсика приветствовала независимость Каталонии и выразила солидарность ее правительству и народу.

- В США подтвердили, что выступают за единую Испанию. 

- В МИД Абхазии заявили, что готовы рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии.

Украина, кстати, тоже уже успела выразить свою позицию: Киев за территориальную целостность Испании. Об этом написал министр Павел Климкин в Twitter.

- Глава Европарламента Антонио Тальяни заявил, что никто в Евросоюзе не признает независимость Каталонии.

- НАТО призвало решить вопрос Каталонии в рамках правового поля, отметив, что королевство является важным партнером альянса.

- Около десяти вечера 27 октября СМИ сообщили, что правительство Испании распустило парламент Каталонии и назначило новые выборы на 21 декабря. О роспуске заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

- В ряде городов Каталонии начали снимать испанские флаги с государственныхучреждений. 

Так, городской совет Жироны снял испанский флаг в течение десяти минут после объявления результатов голосования регионального парламента. 

Появилось видео:

- В Жироне также объявили персоной нон-грата короля Испании Фелипе VI. Крометого, в Сабаделе под Барселоной также начали снимать флаги Испании.

- Вечером 27 октября стало  известно, что региональный парламент Каталонии после тайного голосования объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании. Всего провозглашение независимости Каталонии поддержали 70 депутатов регионального парламента, против – 10, воздержались – 2. 

Кроме этого, правящая каталонская коалиция "Вместе за "Да" (Junts pel Sí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) представили 27 октября резолюционное предложение об открытии учредительного процесса, который заканчивается разработкой и утверждением конституции республики.

Полный документ Junts pel Sí и CUP представили в парламенте Испании.

В то же время испанское правительство объявило о внеочередном заседании Кабинета министров на вечер 27 октября.

Напомним, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании. 
Korrespondent
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