Что происходит в Каталонии: все подробности

Парламент Каталонии 27 октября провозгласил независимость от Испании на фоне подготовки Мадрида к ограничению автономии региона.

В ответ на это вечером сенат Испании на экстренном заседании отобрал автономию у Каталонии.

Отделится ли Каталония от Испании? Свежие подробности онлайн:

- Бывший глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не признает решение испанских властей отправить его в отставку и пообещал продолжить борьбу за независимость Каталонии.

- Вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временной руководительницей женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

- Приказом МВД Испании с должности был отстранен голову каталонской полиции Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо.

- В Барселоне состоялись демонстрации противников независимости Каталонии, не обошлось без столкновений. Протестующие с испанскими флагами после завершения мирной части протеста против независимости Каталонии напали на студию Catalunya Ràdio, которая входит в Каталанскую медиакорпорацию, и журналистов канала BTV.



