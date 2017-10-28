Что происходит в Каталонии: все подробности

Парламент Каталонии 27 октября провозгласил независимость от Испании на фоне подготовки Мадрида к ограничению автономии региона.
В ответ на это вечером сенат Испании на экстренном заседании отобрал автономию у Каталонии.
Отделится ли Каталония от Испании? Свежие подробности онлайн:
- Бывший глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не признает решение испанских властей отправить его в отставку и пообещал продолжить борьбу за независимость Каталонии.
- Вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временной руководительницей женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.
- Приказом МВД Испании с должности был отстранен голову каталонской полиции Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо.
- В Барселоне состоялись демонстрации противников независимости Каталонии, не обошлось без столкновений. Протестующие с испанскими флагами после завершения мирной части протеста против независимости Каталонии напали на студию Catalunya Ràdio, которая входит в Каталанскую медиакорпорацию, и журналистов канала BTV.Трое человек получили ранения.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал решать проблему Каталонии конституционным путем.
- Ведущие страны мира высказались за территориальную целостность Испании. Британия, Франция, ФРГ и Канада не поддержали самоопределение Каталонии.
- Корсика приветствовала независимость Каталонии и выразила солидарность ее правительству и народу.
- В США подтвердили, что выступают за единую Испанию.
- В МИД Абхазии заявили, что готовы рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии.
Украина, кстати, тоже уже успела выразить свою позицию: Киев за территориальную целостность Испании. Об этом написал министр Павел Климкин в Twitter.
- Глава Европарламента Антонио Тальяни заявил, что никто в Евросоюзе не признает независимость Каталонии.
- НАТО призвало решить вопрос Каталонии в рамках правового поля, отметив, что королевство является важным партнером альянса.
- Около десяти вечера 27 октября СМИ сообщили, что правительство Испании распустило парламент Каталонии и назначило новые выборы на 21 декабря. О роспуске заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.
- В ряде городов Каталонии начали снимать испанские флаги с государственныхучреждений.
Так, городской совет Жироны снял испанский флаг в течение десяти минут после объявления результатов голосования регионального парламента.
Появилось видео:
- В Жироне также объявили персоной нон-грата короля Испании Фелипе VI. Крометого, в Сабаделе под Барселоной также начали снимать флаги Испании.
- Вечером 27 октября стало известно, что региональный парламент Каталонии после тайного голосования объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании. Всего провозглашение независимости Каталонии поддержали 70 депутатов регионального парламента, против – 10, воздержались – 2.
Кроме этого, правящая каталонская коалиция "Вместе за "Да" (Junts pel Sí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) представили 27 октября резолюционное предложение об открытии учредительного процесса, который заканчивается разработкой и утверждением конституции республики.
Полный документ Junts pel Sí и CUP представили в парламенте Испании.
В то же время испанское правительство объявило о внеочередном заседании Кабинета министров на вечер 27 октября.
Напомним, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании.