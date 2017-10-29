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29 октября 17, 14:46
Подал в отставку лидер иракского Курдистана
Масуд Барзани
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Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани уходит с политической арены. Об этом передает DW.

Барзани принял такое решение, ввиду невозможности руководить страной по состоянию здоровья. Президент направил соответствующее письменное обращение в парламент автономии с просьбой об отставке, его будут рассматривать уже в этот понедельник. Однако истинные причины связаны с потерей политического авторитета лидера, так как курды вынуждены были покинуть богатый нефтью район Киркука и уступить его Багдаду.

Сам Барзани на протяжении долних лет возглавлял демократическое крыло курдов в парламенте, его поддерживал также турецкий президент Раджеп Эрдоган.

Как сообщалось, недавно власти Ирана решили закрыть свою наземную границу с Иракским Курдистаном.
URA-Inform
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