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29 октября 17, 15:01
В Турции перевернулся автобус с туристами, есть жертвы. ФОТО
Авария в Турции
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Пострадали около 20 человек.
Пострадали около 20 человек.

В районе Аксеки провинции Анталия в Турции перевернулся автобус с туристами, передает Анадолу.

В автобусе ехали туристы из Японии, пострадали 17 человек. Некоторые из них получили сильные травмы. Один человек умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По предварительной информации, автобус следовал из Анталии в город Конья.




Как сообщалось, в начале октября в Анталии перевернулся пассажирский автобус, перевозивший туристов из Германии. Тогда погибли три человека, еще около десяти получило травмы, в том числе один ребенок.

Korrespondent
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