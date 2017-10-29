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29 октября 17, 15:03
В ЕС никогда не признают независимости Каталонии
ЕС
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Председатель Европарламента Антонио Траяни заявил, что европейское сообщество не будет признавать независимость Каталонии.

По словам Траяни, в парламенте, как и в другиз европейских странах не существует и малейшей поддержки, того что сейчас происходит в испанском регионе. Никто и никогда не поддержит действия, которые проводятся каталонским Женералитетом вопреки испанской Конституции. Результаты референдума также являются незаконными.

Центральному правительству необходимо срочно принять все необходимые меры для полного восстановления испанского суверенитета под контролем Мадрида путем переговоров с каталонским руководством, подчеркнул Траяни. ЕС не будет посредником в этом конфликте, поскольку он является внутренним делом Испании.

Как сообщалось, недавно премьер-министр Испании Марианно Рахой попросил сенат проголосовать за приостановку действия автономного статуса Каталонии.
URA-Inform
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