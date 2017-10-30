На Европу обрушился мощный ураган: первые жертвы

В результате падения деревьев и других вызванных шквальным ветром несчастных случаев в Центральной и Западной Европе погибли, по меньшей мере, три человека.

Об этом сообщает Deutsche Welle.





В Чехии в результате падения деревьев погибли два человека – женщина и пожилой мужчина. В стране остановили движение поездов. Чешские власти сообщают о том, что сотни тысяч домашних хозяйств остались без электричества из-за повреждения линий электропередачи.





В соседней Польше погиб водитель автомобиля в результате столкновения его транспортного средства с деревом, упавшим на проезжую часть.

Из-за стихии организаторы теннисного турнира в рамках Большого шлема, который должен открыться 29 октября в австрийском Зельдене, перенесли открытие соревнований.





В Германии из-за непогоды также местами приостановлено железнодорожное сообщение. Вследствие ураганных ветров крупнейшее железнодорожное предприятие ФРГ Deutsche Bahn сообщило о временной остановке движения поездов в семи федеральных землях страны.





В то же время пожарная служба Берлина объявила чрезвычайное положение в столице Германии. В результате падения дерева в Берлине пострадал один человек. Так же о значительных повреждениях и затоплениях сообщают из Гамбурга.







