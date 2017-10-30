Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.19
USD
26.88
RUB
0.46
EUR
31.18
USD
26.81
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
30 октября 17, 09:47
Автономия Каталонии возможно расширится, - МИД
каталония
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Каталония по итогам нынешнего кризиса может добиться расширения автономии.

Вместе с тем независимость автономии исключена. Такое мнение в воскресенье, 29 октября, высказал министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Он также заверил, что считает правомерными действия испанской полиции, которая жестко противостояла сторонникам независимости во время референдума. Вместе с тем, по словам глава ведомства, Мадрид "извлек из ситуации урок" и теперь будет осторожным, насколько возможно, чтобы подобные сцены не повторились.

Министр также подчеркнул, что даже лидер сепаратистов, отправленный в отставку глава Каталонии Карлес Пучдемон, может принять участие в декабрьских выборах в региональный парламент, "если не окажется к тому времени в тюрьме".

Федеральное правительство сейчас управляет Каталонией, хотя мы ясно решили, что не собираемся оставаться там надолго, - пояснил Дастис.

Напомним, в испанском городе Барселона 29 октября прошла массовая акция против независимости Каталонии.
URA-Inform
Ещё по теме:
В Каталонии изъято миллионы бюллетеней для референдума
В Каталонии пройдет забастовка против полиции
Из Каталонии уходят крупные банки
В Барселоне прошли протесты против независимости Каталонии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Жертвами урагана "Герварт" в Европе уже стали шесть человек
noimageНа Европу обрушился мощный ураган: первые жертвы
noimageВ ЕС никогда не признают независимости Каталонии
noimageВ Турции перевернулся автобус с туристами, есть жертвы. ФОТО
noimageПодал в отставку лидер иракского Курдистана
Лента новостей