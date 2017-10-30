США обвиняет Манафорта в заговоре против страны

Экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта предъявили обвинение в заговоре против США. Об этом говорится в заявлении спецпрокурора, передает Reuters.

"В обвинительном заключении содержится 12 пунктов: заговор против Соединенных Штатов, заговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждение заявления в рамках закона о регистрации иностранных агентов и семь фактов отказа в предоставлении отчетов об иностранных банках и финансовых счетах", — говорится в заявлении.

Отмечается, что кроме самого Манафорта, обвинение было предъявлено и его партнеру Рику Гейтсу.

Напомним, власти США предписали экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту сдаться следователям.