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30 октября 17, 16:35
США обвиняет Манафорта в заговоре против страны
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В обвинительном заключении содержится 12 пунктов.

Экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта предъявили обвинение в заговоре против США. Об этом говорится в заявлении спецпрокурора, передает Reuters.

"В обвинительном заключении содержится 12 пунктов: заговор против Соединенных Штатов, заговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждение заявления в рамках закона о регистрации иностранных агентов и семь фактов отказа в предоставлении отчетов об иностранных банках и финансовых счетах", — говорится в заявлении.

Отмечается, что кроме самого Манафорта, обвинение было предъявлено и его партнеру Рику Гейтсу.

Напомним, власти США предписали экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту сдаться следователям.
Korrespondent
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