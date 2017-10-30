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30 октября 17, 16:36
Шторм лишил света почти миллион человек в США
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От электросети отрезаны более 500 тысяч домов.

В ряде штатов на северо-востоке США около 930 тысяч человек остались без электроснабжения из-за штормовой погоды, сообщает NBC.

В понедельник, 30 октября, в 4.30 утра по местному времени коммунальные предприятия сообщили, что по крайней мере 591 тысяч домов были отрезаны от электроснабжения. Местные власти предупредили граждан о вероятности продолжения штормовой погоды.

Накануне шторм уже вызвал проблемы с электричеством в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что сформировавшийся над территорией Кубы тропический шторм Филипп продвигается в направлении Флориды.
Korrespondent
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