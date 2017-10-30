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30 октября 17, 16:39
ООН бьет тревогу из-за скачка углекислого газа в атмосфере
углекислый газ
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Показатель максимально высокий за последние 800 тысяч лет.

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла наибольшего уровня за последние 800 тысяч лет. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации, передает РБК-Украина.

Как отмечается, по итогам 2016 года средняя концентрация CO2 достигла уровня 403,3 части на млн (в каждом кубометре воздуха 403,3 мл занимает углекислый газ), что на 45% превышает его концентрацию в доиндустриальный период (1750 год).

Отмечается, что в 2016 году прирост концентрации CO2 в атмосфере установил новый рекорд.

"Темпы роста концентраций CO2 в атмосфере за последние 70 лет почти в 100 раз превысили аналогичные темпы роста в конце последнего ледникового периода. Насколько можно судить по данным прямых и косвенных наблюдений, такие резкие изменения уровней CO2 в атмосфере никогда ранее не наблюдались", - говорится в отчете ВМО.

Эксперты ООН предупреждают, что столь быстрый рост концентрации углекислоты в атмосфере неизбежно приведет к глобальному ухудшению климата на планете.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что без быстрых сокращений выбросов CO2 и других парниковых газов к концу этого столетия нас ожидает опасное повышение температуры, значительно превышающее целевой показатель, установленный Парижским соглашением об изменении климата.

"Текущие уровни CO2 соответствуют климату, который наблюдался в среднем плиоцене (3–5 млн лет назад), климату, который был на 2-3 градусов теплее и при котором таяли Гренландский и Западно-антарктический ледяные щиты и даже была утеряна часть Восточно-антарктического щита, что привело к повышению уровня моря на 10–20 м по сравнению с сегодняшним", - сообщается в отчете.

Напомним, летом из-за жары уровень загрязнения воздуха в ряде районов Киева был превышен вдвое.
Korrespondent
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