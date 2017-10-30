Какие связи у России с Италией

"На полях громкой итальянско-российской бизнес-конференции, которая состоялась в этом месяце в Вероне, крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo подписал соглашение с российской "Независимой нефтегазовой компанией", которая находится под санкциями США и старается привлечь 5,8 млрд долларов на новый проект в области бурения", - сообщает Financial Times, описывая V Евразийский форум.

"Позднее официальный представитель Intesa сообщил FT, что какие-либо решения о содействии этому проекту или финансировании его не принимались", - пишут журналисты Генри Фой, Рейчел Сандерсон и Джеймс Полайти. Представитель добавил: "Банк просто согласился оценить соответствие международному праву и нормам любых потенциальных возможностей для бизнеса, связанных с проектом".

Издание замечает: "Но соглашение заострило внимание на тесных корпоративных и коммерческих связях, которые все еще объединяют Италию и Россию, вопреки попыткам ЕС и США изолировать Путина после вторжения на Украину в 2014 году, и являются признаком сочувствия Москве, которое наблюдается во многих кругах итальянского бизнеса и политической жизни".

"Санкции незаконны и были введены по идеологическим причинам", - сказал в Вероне Антонио Фаллико, председатель совета директоров Intesa. Фаллико был награжден Путиным за то, что в прошлом году организовал ссуду в размере 5,2 млрд евро на финансирование продажи доли в "Роснефти", напоминает издание.

По словам авторов, нет ничего необычного в том, что топ-менеджеры европейских компаний в кулуарах сожалеют о западных санкциях в отношении России. "Но в Италии недовольство часто изливают громко и отчетливо", - подчеркивает газета.

На конференции в Вероне несколько известных итальянских топ-менеджеров стремились развивать итальянско-российские отношения. "Один высокопоставленный менеджер итальянской компании, пожелавший остаться анонимным, сказал, что большое число российских компаний, прибывших на конференцию, указывает на важность отношений с Италией - одной из немногих европейских стран, где деловая Россия все еще открыта к встречам и деловому взаимодействию", - пишет издание.

По мнению авторов, сохранение экономических связей с Россией - одна из ключевых целей Рима, несмотря на страхи перед возможным российским вмешательством в политическую жизнь Италии.

На конференции в Вероне присутствовала Мария Элена Боски, которую газета называет "одной из ближайших советников" премьер-министра Италии Паоло Джентилони. Боски "сказала, что отступление США на позиции протекционизма и возражений против глобальных соглашений о борьбе с климатическими изменениями означают: нужен другой подход к России и Евразии", - пересказывают авторы.

Итальянское экспортно-кредитное агентство SACE считает Россию третьим по величине рынком для Италии.