Манафорт сдался ФБР по российскому делу - NYT

Экс-политтехнолог "регионалов" с бывшим партнером по бизнесу попали под первые обвинения, предъявленные спецпрокурором США по обширному делу Трамп-РФ
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, который является одним из главных фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы, сдался федеральным властям. Об этом со ссылкой на близкий к ситуации источник пишет New York Times.
"Манафорт вошел в вашингтонский офис ФБР около 08:15 (по Вашингтону, - ред.) со своим адвокатом", - говорится в сообщении.
Также был обвинен его бывший бизнес-партнер и протеже Рик Гейтс: ему предписано сегодня же сдаться властям. Его имя фигурировало в документах, связанных с компаниями, которые фирма Манаформа зарегистрировала на Кипре "для получения транзакций от политиков и бизнесменов в Восточной Европе". Как пишет AP, Гейтс также пришел в офис ФБР.
Как уточняет издание, какие конкретно обвинения были предъявлены Манафорту, "не совсем ясно", однако, считают журналисты, арест экс-главы штаба Трампа-кандидата "представляет собой серьезный шаг в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера, которое омрачило первый год президентства".
68-летний Манафорт находился под следствием за возможные нарушения федерального налогового законодательства, отмывание денег и сокрытие иностранного лоббирования.
Оба фигуранта дела по состоянию на 14:00 по киевскому времени были недоступны для комментариев о ситуации, пишет NYT.
Позже сегодня их ожидают в суде для предъявления обвинения.
Пол Манафорт входил в предвыборный штаб ныне президента США Дональда Трампа. Он отрицает получение $12,7 млн из "черной кассы" партии Януковича. НАБУ подтвердило, что имя Манафорта 22 раза фигурирует в списках амбарной книги ПР. В интервью ЛІГА.net старший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Карл Роув заявил, что Трамп вынудил Манафорта уйти с должности руководителя его штаба в связи с этим скандалом.
Манафорт отрицает причастность ко взлому сервера штаба Демпартии, а также связи с российским правительством. СМИ сообщили, что он якобы продвигал в США интересы президента РФ Владимира Путина, работая на российского миллиардера Олега Дерипаску. Олигарх заявил, что готов участвовать в слушаниях Конгресса США относительно его контактов с Манафортом, а последний предложил дать показания перед Конгрессом о связях с Россией.
Минфин США получил данные об офшорных счетах Манафорта, которые были собраны в рамках антикоррупционной проверки его работы в восточной Европе.
В июле СМИ сообщили о встрече сына Трампа в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой якобы ради получения компромата на кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Встреча не была тет-а-тет - также в ней принимали участие зять Трампа Джаред Кушнер, политтехнолог Пол Манафорт и другие.