Манафорт сдался ФБР по российскому делу - NYT

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, который является одним из главных фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы, сдался федеральным властям. Об этом со ссылкой на близкий к ситуации источник пишет New York Times.





"Манафорт вошел в вашингтонский офис ФБР около 08:15 (по Вашингтону, - ред.) со своим адвокатом", - говорится в сообщении.









Также был обвинен его бывший бизнес-партнер и протеже Рик Гейтс: ему предписано сегодня же сдаться властям. Его имя фигурировало в документах, связанных с компаниями, которые фирма Манаформа зарегистрировала на Кипре "для получения транзакций от политиков и бизнесменов в Восточной Европе". Как пишет AP, Гейтс также пришел в офис ФБР.





Как уточняет издание, какие конкретно обвинения были предъявлены Манафорту, "не совсем ясно", однако, считают журналисты, арест экс-главы штаба Трампа-кандидата "представляет собой серьезный шаг в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера, которое омрачило первый год президентства".





68-летний Манафорт находился под следствием за возможные нарушения федерального налогового законодательства, отмывание денег и сокрытие иностранного лоббирования.





Оба фигуранта дела по состоянию на 14:00 по киевскому времени были недоступны для комментариев о ситуации, пишет NYT.





Позже сегодня их ожидают в суде для предъявления обвинения.



