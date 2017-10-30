Суд в Гааге рассматривает дело об Иловайском котле

Служба прокурора Международного уголовного суда приступила к анализу информации относительно того, попадают ли под юрисдикцию МУС гибель украинских военных в Иловайске в 2014 году. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает УНИАН со ссылкой на посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова.

По его словам, процедура расследования в рамках МУС отличается от национальной процедуры.

"Официально Служба прокурора МУС открыла процедуру предварительного изучения ситуации в Украине. На этой стадии проводится анализ для того, чтобы установить, есть ли признаки возможных преступлений, которые подпадают под юрисдикцию суда согласно Римскому уставу", – сказал Ченцов.

Посол сообщил, что на этом этапе прокурор МУС не собирает доказательства самостоятельно, а использует информацию, полученную из достоверных доступных источников, таких как физические лица, организации, государства.

"Сейчас Служба прокурора в анализе ситуации в Украине находится на стадии установления юрисдикции МУС в отношении событий, которые имели место или происходят в стране", – отметил Ченцов.

Посол напомнил, что в ежегодном отчете прокурора МУС была дана оценка прогресса в изучении ситуации в Украине.

"В отчете за 2016 год Служба прокурора предварительно пришла к выводу о том, что между Украиной и Россией имеет место международный вооруженный конфликт на востоке Украины, а также имеет место фактическая оккупация РФ Крыма и Севастополя. Теперь должна быть установлена степень поддержки Россией вооруженных сепаратистских групп на востоке Украины", – сказал Ченцов.

"Если прокурор приходит к выводу, что имеющаяся информация является достаточным основанием для начала официального расследования, то он обратится в Палату досудебного рассмотрения МУС с просьбой разрешить его проведение", – добавил посол.

В то же время Ченцов обратил внимание на то, что, поскольку Украина не ратифицировала Римский статут, но признала юрисдикцию МУС, процесс принятия решения о начале судебного разбирательства будет достаточно сложным.

"После завершения стадии изучения, даже если прокурор и приходит к выводу о наличии оснований начать расследование, соответствующее решение будет принимать Досудебная палата МУС. А вот государство, которое является участником Римского статута, вправе инициировать начало следствия – здесь решение досудебное палаты не требуется. Если Украина ратифицирует Римский статут, то это расширит процессуальные возможности нашего государства. Проще говоря, после ратификации прокурор МУС сможет принимать решение начать расследование на основании обращения Украины", – пояснил Ченцов.

Напомним, ранее ГПУ официально обвинила Россию в Иловайском котле.