В Шанхае 14-летняя российская модель скончалась от изнурения

В пятницу 27 октября в Шанхае 14-летняя российская модель Влада Дзюба скончалась от изнурения, находясь в состоянии комы, длившейся два дня. После вскрытия было сделано заключение о "менингите, усугубленном усталостью", говорится в статье французской газеты Le Figaro.

Влада Дзюба работала по 13 часов подряд, несмотря на проявлявшиеся у нее симптомы менингита. Эта информация опровергается агентством, нанявшим ее на работу, пишет журналистка Муреа Лахаль.

За несколько минут до выхода на дефиле во вторник 24 марта у Влады Дзюбы резко повысилась температура, началось головокружение, она совершенно обессилела. На следующий день ее госпитализировали, юная модель скончалась от последствий менингита и "полного изнурения", сообщает журналистка. Ее мать Оксана призналась на российском телеканале НТВ: "Она мне позвонила и сказала: "Мама, я так устала, я так хочу спать". С тех пор я сама потеряла сон. Я постоянно звонила ей, чтобы упросить ее обратиться в больницу".

В воскресенье модельное агентство ESEE, на которое работала Влада, написало в коммюнике: "Мы сожалеем, что потеряли ангела".

Эта трагическая история привлекает внимание к условиям труда моделей, зачастую очень юных, как Влада Дзюба, которые едут из России в Китай в надежде проникнуть в круги модельного бизнеса. По данным российской прессы, юная модель зарабатывала всего 8 евро в день, не имея медицинской страховки, указывает Лахаль.

В то время как Москва требует от Пекина объяснений по поводу условий работы девушки-подростка, директор модельного агентства Чжен И утверждает, что предлагал ей работу "шестнадцать раз за два месяца. У нее регулярно были перерывы, и она никогда не работала больше восьми часов в день". "Ее работа была законной", - заявил он в официальной газете Global Times. Между тем в договоре Влады Дзюбы было предусмотрено, что она должна работать не больше трех часов в неделю. В Москве власти ставят вопрос о "рабском труде", пишет автор статьи.