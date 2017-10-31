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31 октября 17, 15:54
Пучдемон не будет просить убежище в Бельгии
Пучдемон
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Экс-лидер Каталонии не собирается пока возвращаться и в Испанию.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон не собирается просить Бельгию предоставить ему политическое убежище. Об этом он заявил во вторник, 31 октября, во время пресс-конференции в Брюсселе, передает El Pais.

"Я здесь не для того, чтобы просить политическое убежище. Это не вопрос политики, я здесь для того, чтобы действовать свободно и быть в безопасности ", - сказал бывший каталонский лидер.

Между тем Пучдемон заявил, что пока не собирается возвращаться в Испанию. В Брюсселе он останется пока будут идти судебные процессы. Между тем, комментируя иски Генпрокуратуры Испании, Пучдемон отметил, что Мадрид хочет с ним поквитаться, а не добиться справедливости.

Ранее сообщалось, что Пучдемон нанял адвоката якобы для получения убежища в Бельгии.
Korrespondent
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