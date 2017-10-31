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31 октября 17, 19:40
Возле Франции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,0
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Во вторник, 31 октября, в Южной части Тихого океана в районе французкой Новой Каледонии произошло крупное подводное землетрясение магнитудой 7,0.
Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным источника,  землетрясение, которое находилось на глубине менее 9,3 миль (15 км) ниже морского дна, не вызывало цунами. Эпицентр подземных толчков был расположен в 73 милях (117,48 км) к востоку от города Тадина, на островах лояльности, являющейся частью территории Новой Каледонии во Франции.

Стоит отметить, что информации о разрушениях, пострадавших или погибших не поступала.

Кроме этого, представитель правительства в Нумеа, столице Новой Каледонии, и сотрудники двух местных гостиниц заявили, что они не почувствовали землетрясения.

Как сообщалось, землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера, произошло в Тихом океане у побережья штата Калифорния в Соединенных Штатах Америки. 
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