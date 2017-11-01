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31 октября 17, 23:04
В Северной Корее на ядерном полигоне погибло 200 человек
Северная Корея
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В Северной Корее обрушился рудник, вырытый на ядерном полигоне.

В результате инцидента погибли 200 человек. Как сообщает во вторник, 31 октября, Asahi TV, ссылаясь на свои источники рухнул туннель, в котором работало около ста рабочих на испытательном полигоне. В результате обрушения погибло все, кто там находился.

Еще сто рабочих, которые были отправлены спасать своих коллег, погибли в результате второго обрушения.

Вместе с тем точная дата катастрофы неизвестна, но по данным источника, обрушение произошло после того, как Северная Корея провела свое шестое и самое мощное ядерное испытание на этом участке.

По данным источника обрушение шахты вызвали именно подземные толчки от взрыва.

Напомним, Дональд Трамп пообещал в случае необходимости применить силу против Северной Кореи.

Как сообщалось, 25 сентября в КНДР заявили о начале войны с США и пообещали сбивать американские самолеты.
URA-Inform
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