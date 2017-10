Фургон въехал в людей в Нью-Йорке: есть погибшие и раненые

В Нью-Йорке автомобиль наехал на людей. По предварительным данным погибло шесть человек, еще более 10 получили ранения.





Трагедия произошла на Манхэттене.





Как пишет New York Times, фургон выехал на велодорожку и сбил немало людей, а позже столкнулся со школьным автобусом.













По словам очевидцев, водитель вышел из фургона и открыл стрельбу.













Полиция Нью-Йорка сообщает, что нападавший был ранен и задержан.





The following information is preliminary as the investigation is ongoing. A media briefing will take place later. pic.twitter.com/lfcUdz1Jrf





— NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 жовтня 2017 р.

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео, на которых видны перевернутые велосипеды, люди, которые лежат на велодорожках, и слышен звук сирен.





At least six dead in terror attack in Manhattan truck crashes into pedestrians driver in custody pic.twitter.com/5PoszmkvRB





— MakingAmericaGreat (@WTheGroomer) 31 жовтня 2017 р.

Several fatalities reported after a truck strikes multiple people in lower Manhattan, New York police source says https://t.co/4CpRz7zBPr pic.twitter.com/uBgpaBSZ4v





— CNN (@CNN) 31 жовтня 2017 р.

Manhattan incident: Police arrest suspect after responding to "reports of shots fired" near the West Side Highway https://t.co/FZshfgEAwz pic.twitter.com/NjNV9efOCF





— BBC News (World) (@BBCWorld) 31 жовтня 2017 р.

Witnesses: A vehicle drove down a bike path and hit people where there were reports of gunfire in lower Manhattan. (Via: @ShepNewsTeam) pic.twitter.com/AyWv7MIny2





— Fox News (@FoxNews) 31 жовтня 2017 р.

BREAKING NEWS: Box Truck Mows Down Several Pedestrians In Manhattan | Here's What We Know - https://t.co/mzvV2F3f8g pic.twitter.com/gCwS5KgT5q





— Breaking911 (@Breaking911) 31 жовтня 2017 р.

Shooting/car ramming incident #Manhattan (New York), multiple injured. (graphic video) pic.twitter.com/U1e70RFZAf





— NewsBlog breaking (@NBbreaking) 31 жовтня 2017 р.

VIDEO: Shooting in Lower Manhattan (via @Snapchat) pic.twitter.com/E3hGJmHVxT





— James Wattie (@jameswattie) 31 жовтня 2017 р.

Официальной информации о точном количестве погибших и раненых пока не сообщают.













Как рассказал один из свидетелей инцидента, 45-летний Фрэнк Брито, он видел, как два грузовика врезались друг в друга, затем из одного из них выбрался вооруженный мужчина, который погнался за кем-то, произведя пять или шесть выстрелов.

Сообщается, что к месту происшествия направились полицейские и пожарные. По оценкам СМИ, число убитых может достигать четырех.

По свидетельствам очевидцев, в группу людей въехал фургон, после чего водитель транспортного средства вступил в перестрелку с полицейскими. Злоумышленник был ранен и задержан.

Breaking News Alert @PzFeed BREAKING NEWS: AT LEAST 4 PEOPLE SHOT DEAD IN LOWER MANHATTAN. MANY OTHER INJURED.



В полиции рассказали, что сообщение о стрельбе поступило около 15.15 по местному времени. В твиттере полиции Нью-Йорка сообщается, что стрелок задержан.