У Манафорта три паспорта США с разными номерами

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт имеет три американских паспорта с отличающимися номерами, передает CNN со ссылкой на документы суда.

Отмечается, что Манафорт владел тремя американскими паспортами с разными номерами. По информации обвинения, за несколько лет он подал десять заявлений на получение паспорта.





В 2017 году Манафорт путешествовал в Мексику, Китай и Эквадор, пользуясь телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на фальшивое имя.

Ранее Манафорта и его бывшего партнера Рика Гейтса обвинили в заговоре против интересов США, отмывании денег, введении правительства в заблуждение и нарушении других законов.





По версии следствия, они скрывали, что годами работали на продвижение в США интересов Украины и Партии регионов экс-президента Виктора Януковича.

Сейчас Манафорт и Гейтс находятся под домашним арестом.



