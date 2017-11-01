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1 ноября 17, 09:00
У Манафорта три паспорта США с разными номерами
Манафорт
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Политтехнолог путешествовал в 2017 году, пользуясь телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на фальшивое имя.
Политтехнолог путешествовал в 2017 году, пользуясь телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на фальшивое имя.

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт имеет три американских паспорта с отличающимися номерами, передает CNN со ссылкой на документы суда.

Отмечается, что Манафорт владел тремя американскими паспортами с разными номерами. По информации обвинения, за несколько лет он подал десять заявлений на получение паспорта.

В 2017 году Манафорт путешествовал в Мексику, Китай и Эквадор, пользуясь телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на фальшивое имя.
Ранее Манафорта и его бывшего партнера Рика Гейтса обвинили в заговоре против интересов США, отмывании денег, введении правительства в заблуждение и нарушении других законов.

По версии следствия, они скрывали, что годами работали на продвижение в США интересов Украины и Партии регионов экс-президента Виктора Януковича.
Сейчас Манафорт и Гейтс находятся под домашним арестом. 
Korrespondent
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