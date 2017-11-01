Нью-Йоркский террорист действовал от имени ИГ

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке осуществил его от имени террористической группировки "Исламское государство", сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что по данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, оставил в машине записку. В ней сказано, что он совершает это нападение от имени ИГ.

Напомним, подозреваемый − выходец из Узбекистана Сейфулло Саипов, которому 29 лет.

По данным телеканала, он живет в городе Патерсон (штат Нью-Джерси), однако во время задержания у него были обнаружены водительские права штата Флорида, в которых указан адрес в городе Тампа.



