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1 ноября 17, 09:13
Нью-Йоркский террорист действовал от имени ИГ
Теракт
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В полиции сообщили, что мужчина, который наехал на людей, оставил в машине записку.

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке осуществил его от имени террористической группировки "Исламское государство", сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что по данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, оставил в машине записку. В ней сказано, что он совершает это нападение от имени ИГ.

Напомним, подозреваемый − выходец из Узбекистана Сейфулло Саипов, которому 29 лет.

По данным телеканала, он живет в городе Патерсон (штат Нью-Джерси), однако во время задержания у него были обнаружены водительские права штата Флорида, в которых указан адрес в городе Тампа. 

Также со ссылкой на соседей Саипова стало известно, что у него есть жена и двое маленьких детей.

Напомним, 31 октября на Манхэттене в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку и проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. 

Водитель фургона был ранен полицией.

В результате инцидента восемь человек погибли и более десяти пострадали. Американские власти считают случившееся терактом.
Korrespondent
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