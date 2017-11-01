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1 ноября 17, 09:17
Мелания и Трамп отметили Хэллоуин в Белом доме (ФОТО)
Хэллоуин в Белом доме
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Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией продолжили многолетнюю традицию празднования Хэллоуина в Белом доме.

Об этом сообщает издание Business Insider.

На выходных Белый дом украсили искусственной паутиной с пауками и летучими мышами. А на лужайке расставили огромные тыквы с вырезанными лицами лицами предыдущих президентов США.

Вечером, 31 октября, на Южной лужайке Белого дома началась вечеринка, в  которой участвовали почти шесть тысяч детей из 20 школ и их родителей.

Добавим, что ни президент, ни его супруга, не были облачены в честь Хеллоуина в тематические костюмы.

Как сообщалось, в американском штате Висконсин во время празднования Хэллоуина ребенок наелся конфет с наполнением наркотиков. Мать пострадавшего долго не думая, позвонила в полицию.
URA-Inform
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