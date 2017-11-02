У берегов Мексики произошло землетрясение

Об этом говорится в сообщении Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр зафиксирован около двух ночи по местному времени. Землетрясение имело координаты 14.97 градуса северной широты и -94.04 градуса западной долготы.

Он находился в 182 км к юго-востоку от города Салина-Крус.

Как сообщили в ведомстве, интенсивность сотрясения в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, В центре полуострова Камчатка произошло глубинное землетрясение. Его магнитуда составила 5,3 баллов по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 232 километрах, поэтому землетрясение является глубинным.