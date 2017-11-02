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2 ноября 17, 09:04
В Колорадо неизвестный устроил стрельбу, 3 человека погибли
Колорадо
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В ночь на четверг, 2 октября, в американском штате Колорадо неизвестный мужчина устроил стрельбу возле универмага сети Walmart.

В результате происшествия три человека погибли. Как сообщает полиция, инцидент произошел в городе Торнтоне.

На месте происшествия погибли двое мужчин, еще одна женщина с травмами была отправлена в больницу. Однако врачам ее спасти не удалось, пострадавшая умерла от полученных травм.


На данный момент городская полиция никого не задержала. Обстоятельства инцидента выясняются.


Напомним, в столице Дании Копенгагене в ночь на среду, 1 ноября, неизвестный устроил стрельбу. В результате происшествия погиб один человек. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.
URA-Inform
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