Евросоюз может усложнить правила въезда для украинцев

Сейчас, как известно, между Украиной и странами, которые входят в состав Евросоюза, действует безвизовый режим. Отменять его пока не собираются, но усложнить процедуру въезда все-таки могут.





Главное изменение - предварительная авторизация в системе ETIAS, которая обойдется в 10 евро.





Что такое система ETIAS?





ETIAS - европейская информационная система авторизации путешествий .





Как будет проходить процесс авторизации?





По предварительным данным, необходимо будет в онлайн-режиме заполнить регистрационную форму и указать информацию о себе: ФИО, дату и место рождения, национальность, паспортные данные и цель поездки. Отметим, что предварительную регистрацию раз в 3 года должны будут проходить люди в возрасте от 18 до 60 лет. Заполнение одной онлайн-формы обойдется в 10 евро.





Важно, что комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел (LIBE) поддержал изменения правил въезда для безвизовых стран, руководствуясь тем, что такие меры принимаются в целях безопасности. Отметим, что новые требования для въезда в Шенгенскую зону коснутся как жителей Украины, Грузии, Молдовы, так и Америки и Канады. То есть всех тех, у кого с Евросоюзом договоры о безвизовом въезде. А таких стран более 60.







