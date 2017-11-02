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2 ноября 17, 10:08
Евросоюз может усложнить правила въезда для украинцев
Евросоюз
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Отменят ли украинцам безвизовый режим с Евросоюзом?
Сейчас, как известно, между Украиной и странами, которые входят в состав Евросоюза, действует безвизовый режим. Отменять его пока не собираются, но усложнить процедуру въезда все-таки могут.

Главное изменение - предварительная авторизация в системе ETIAS, которая обойдется в 10 евро.

Что такое система ETIAS?

ETIAS - европейская информационная система авторизации путешествий .

Как будет проходить процесс авторизации?

По предварительным данным, необходимо будет в онлайн-режиме заполнить регистрационную форму и указать информацию о себе: ФИО, дату и место рождения, национальность, паспортные данные и цель поездки. Отметим, что предварительную регистрацию раз в 3 года должны будут проходить люди в возрасте от 18 до 60 лет. Заполнение одной онлайн-формы обойдется в 10 евро. 

Важно, что комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел (LIBE) поддержал изменения правил въезда для безвизовых стран, руководствуясь тем, что такие меры принимаются в целях безопасности. Отметим, что новые требования для въезда в Шенгенскую зону коснутся как жителей Украины, Грузии, Молдовы, так и Америки и Канады. То есть всех тех, у кого с Евросоюзом договоры о безвизовом въезде. А таких стран более 60.

Источник: ivona

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