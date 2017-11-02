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2 ноября 17, 12:46
Forbes назвал самую влиятельную женщину в мире
Меркель
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Немецкого канцлера признавали самой влиятельной женщиной мира также в 2015 и 2016 годах.
Немецкого канцлера признавали самой влиятельной женщиной мира также в 2015 и 2016 годах.

Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Ее признавали самой влиятельной женщиной мира также в 2015 и 2016 годах.

На втором месте - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая впервые попала в рейтинг за счет успехов в политике и прохождении процедуры Brexit.

Третье место в списке - у супруги миллиардера Билла Гейтса Мелинды Гейтс. Она за год вместе с мужем выделила более 40 млрд долл. на гранты.

На четвертом месте - операционный директор Facebook Шерил Сандберг, а на пятом гендиректор General Motors Мэри Барра.

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон потеряла 65 позиций. Она оказалась на 67 месте. В прошлом году она занимала второе место.

Королева Великобритании Елизавета II получила 26-е место. Дочь и советник президента США Иванка Трамп - на 19 месте.

Глава МВФ Кристин Лагард оказалась на восьмой строчке рейтинга, а верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на 17.

В список попали певицы Бейонсе (50 место) и Тейлор Свифт (85 место).
Украинок в списке рейтинга в этом году нет.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии Меркель упал до самого низкого уровня за последние шесть лет.
Korrespondent
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