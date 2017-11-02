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2 ноября 17, 14:29
Израильтяне полагают: Путин как лидер лучше Трампа
Путин
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Около 52% участников соцопроса, который провели израильский Foreign Policy Institute и German Foundation, сказали, что Россия Путина имеет на Ближнем Востоке больше влияния, чем Америка Трампа, а лишь 15% сочли, что Трамп могущественнее Путина.

"Более половины израильтян говорят, что Трамп поступился влиятельной ролью США на Ближнем Востоке, а Путин - более могущественный в этом регионе", - пишет журналистка Newsweek Кристина Маза, пересказывая результаты соцопроса, который провели израильский Foreign Policy Institute и German Foundation.

"Около 52% респондентов сказали, что Россия Путина имеет на Ближнем Востоке больше влияния, чем Америка Трампа, а лишь 15% сочли, что Трамп могущественнее Путина. Остальные сказали, что влияние Трампа и Путина одинаково", - пишет издание.

"Трамп зарезервировал для Путина особое место на Ближнем Востоке. США не готовы бросать вызов Путину в Сирии. США не хотят обходиться по-настоящему жестко с Ираном в Ираке и Сирии, и это наносит урон интересам [Израиля], - прокомментировал аналитик Аарон Дэвид Миллер (Wilson Center). - Есть ощущение, что администрация Трампа избегает рисков и не готова рисковать".

Однако, полагает Миллер, Трамп в большей мере, чем администрация Обамы, поддерживает политику Израиля.

Inopressa
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