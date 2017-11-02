Польша официально запретит въезд украинским националистам

В Польше внедряют процедуры, которые запретят въезд в эту страну людям с антипольскими настроениями. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковски, отвечая на вопрос о польско-украинских отношениях.

"На данный момент мы запускаем процедуры, которые не позволят людям, которые имеют крайние антипольские позиции, приехать в Польшу. Люди, которые демонстративно надевают форму "СС Галичины" в Польшу не приедут", — сказал главный дипломат в эфире телеканала TVP1.

Этот запрет также будет действовать по отношению к тем, кто принимают антипольские административные действия: например, запрещают продолжать эксгумацию, или облагораживать места польской культуры.

Также он еще не решил, советовать ли президенту Польши посещать Украину в данный период.

По мнению Ващиковского, Польша и Украина имеют разные концепции примирения. "Мы осознаем важность для нас Украины по геополитическим соображениям ... но украинцы, зная о значении своего государства для нашей безопасности, считают, что в таком случае разделяющие нас вопросы, особенно исторические, должны перейти на второй, третий план", — рассказал глава МИД Польши.

"Мы не согласны с агрессией против Украины, но в двусторонних отношениях будем применять симметричные ответы", — добавил он.

Напомним, 3 июля вышло интервью с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским, в котором он указывал, что Украину и Польшу разделяют исторические вопросы, и что Варшава намерена ставить условия при вступлении Украины в ЕС.

"Наше послание очень ясное: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не повторим ошибок 90-х, когда не были завершены определенные дела в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах", — сказал Ващиковский.

В МИД Украины в ответ только выразили разочарование послу Польши в Украине Яну Пекло в связи с высказываниями Ващиковского относительно Украины.