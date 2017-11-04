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4 ноября 17, 09:00
Финляндия и США проведут совместные военные учения
военные учения
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Учения помогут войскам подготовиться к кризисной ситуации.

Финляндия планирует провести масштабные военные учения с США и другими союзниками в связи с военной активностью России. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинисто, передает Reuters.

Отмечается, что учения помогут войскам подготовиться к кризисной ситуации.

"К учениям планируется широко привлечь призывников, резервистов и солдат, чтобы тренироваться... вместе с нашими главными партнерами, как, например, Швеция, США и другие страны", – сказал Ниинисто.

Он также сообщил о том, что маневры будут похожи на шведские учения Аврора, которые прошли в сентябре. Как сообщают СМИ, в Авроре приняли участие 19 тысяч военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что США 30 октября анонсировали учения стратегических ядерных сил Глобальный гром.
Korrespondent
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