Финляндия и США проведут совместные военные учения

Финляндия планирует провести масштабные военные учения с США и другими союзниками в связи с военной активностью России. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинисто, передает Reuters.

Отмечается, что учения помогут войскам подготовиться к кризисной ситуации.

"К учениям планируется широко привлечь призывников, резервистов и солдат, чтобы тренироваться... вместе с нашими главными партнерами, как, например, Швеция, США и другие страны", – сказал Ниинисто.

Он также сообщил о том, что маневры будут похожи на шведские учения Аврора, которые прошли в сентябре. Как сообщают СМИ, в Авроре приняли участие 19 тысяч военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что США 30 октября анонсировали учения стратегических ядерных сил Глобальный гром.