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4 ноября 17, 09:02
В ноябре можно будет увидеть звездопад Леониды
звездопад Леониды
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Метеорный дождь достигнет пика 18 ноября.
С 14 по 21 ноября можно будет увидеть один из самых ярких звездопадов − Леониды, пишет The Telegraph.
 
Отмечается, что метеорный дождь достигнет пиковых значений ориентировочно 16-17 ноября. 
 
"Вечером (17 ноября – ред.) метеоритный дождь Леониды достигнет своего пика, и лучшая активность ожидается в часы до рассвета 18 ноября", − говорится в публикации.
 
Звездопад Леониды считается самым быстрым. Частицы пыли с кометы 55P/Темпеля−Туттля попадают в атмосферу Земли со скоростью со скоростью 71 км/с.
 
Название Леониды метеоритный дождь получил потому, что его радиант − точка на небе, из которой с точки зрения наблюдателя "падают" метеоры − находится в созвездии Льва.
 
Напомним, в ночь с 12 на 13 августа в Украине и всем мире можно было наблюдать звездопад Персеиды.
Korrespondent
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