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4 ноября 17, 23:13
Во Вьетнаме свирепствует ураган Дэмри: погибли 19 человек
ураган
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Ветер настолько мощный, что переворачивает в море корабли.

Жертвами урагана Дэмри, который ударил по территории Вьетнама стали 19 человек, еще 12 - пропали без вести.  Об этом сообщает Reuters.

Основная сила удара урагана пришлась на южную и центральную часть страны, объявлена угроза наводнений. Власти эвакуировали более 30 тысяч человек.

Это самый сильный ураган во Вьетнаме за последние 16 лет. В зоне риска – прибрежные районы. В море ветер переворачивает корабли. Порывы ветра валят деревья и столбы электропередач. Без света – сотни домов. Более тысячи зданий остались без крыши. Разрушены летние террасы кафе и ресторанов.

Как сообщалось, число жертв наводнения во Вьетнаме возросло до 68 человек.
Korrespondent
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