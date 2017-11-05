Во Вьетнаме свирепствует ураган Дэмри: погибли 19 человек

Жертвами урагана Дэмри, который ударил по территории Вьетнама стали 19 человек, еще 12 - пропали без вести. Об этом сообщает Reuters.

Основная сила удара урагана пришлась на южную и центральную часть страны, объявлена угроза наводнений. Власти эвакуировали более 30 тысяч человек.

Это самый сильный ураган во Вьетнаме за последние 16 лет. В зоне риска – прибрежные районы. В море ветер переворачивает корабли. Порывы ветра валят деревья и столбы электропередач. Без света – сотни домов. Более тысячи зданий остались без крыши. Разрушены летние террасы кафе и ресторанов.

Как сообщалось, число жертв наводнения во Вьетнаме возросло до 68 человек.