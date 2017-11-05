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4 ноября 17, 23:15
Повстанцы Йемена выпустили по Саудовской Аравии ракету
ракета
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Взрыв прогремел в аэропорту Эр-Рияда.

В аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремел взрыв, причиной которого стала выпущенная повстанцами с Йемена баллистическая ракета. Как сообщает Al Jazeera, инцидент произошел в субботу, 4 ноября.

Взрыв прогремел в одном из терминалов международного аэропорта имени короля Халида в 35 км от Эр-Рияда. СМИ сообщают, что взрыв произошел вследствие перехвата ПВО Саудовской Аравии ракеты.

Ответственность за взрыв в Эр-Рияде взяли йеменские повстанцы-хуситы. Они заявили, что использовали ракету Burkan 2-H (типа scud) с дальностью более 800 км.

От границы с Йеменом до столицы Саудовской Аравии – около 500 км.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Часть территории страны контролируют исламисты из Аль-Каиды.

Напомним, 1 ноября в Саудовскую Аравию с официальным визитом побывал президент Украины Петр Порошенко.
Korrespondent
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