Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном,

Об этом Трамп заявил в интервью американскому телешоу Full Measure.

Трамп отметил, отвечая на вопрос о возможности встречи с "диктатором" Ким Чен Ыном: "Я, безусловно, открыт для этого, но мы посмотрим, как все будет развиваться, пока, думаю, говорить об этом нам пока слишком рано".

"Я бы сел и поговорил с кем угодно. Я не думаю, что это является проявлением силы или слабости. Но посмотрим, как будут развиваться события. Думаю, пока что рано говорить об этом", - сказал он в интервью.

Отмечается, интервью с американским президентом было записано до его отъезда в азиатское турне, во время которого он намерен "встречаться с разными людьми из разных стран".

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал стрельбу в баптистской церкве Сазерленд-Спрингс, в которой погибли 27 человек, актом зла. Как подчеркнул глава правительства США, все американцы молятся, чтобы Бог помог раненым и семьям погибших. А правительство никогда не оставит их.