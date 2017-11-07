13 друзей: офшоры окружения Трампа в Paradise Papers

В окружении президента США Дональда Трампа нашли 13 человек, которые через оффшоры продолжают вести бизнес или фигурируют в обнародованных документах Paradise Papers. Об этом сообщает ICIJ (Международный консорциум журналистских расследований).





Государственный секретарь Рекс Тиллерсон до работы в администрации возглавлял нефтяной гигант ExxonMobil и на протяжении десяти лет владел оффшорной компанией, которая занималась разработкой нефти и газа в Йемене.





У главного советника Трампа по вопросам экономики Гэри Кона в оффшорах 20 компаний, связанных с инвестиционным банком Goldman Sachs. Кон был президентом этого банка до того, как перешел на службу в администрацию президента США.





У министра торговли США Уилбура Росса есть доля в холдинге, который сотрудничает с российской компанией,. Среди владельцев этой компании - зять Путина и двое россиян, против которых США ввели санкции.





Связи с оффшорами нашли также у вице-председателя наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндела Куарлеса, советников Трампа Томаса Баррака-младшего и Карла Айкана, генерального директора компании Blackstone Group Стивена Шварцмана.





С оффшорами на "райских островах" связан миллиардер, владелец компании по недвижимости и один из главных спонсоров Республиканской партии Джоффри Палмер. Компании в оффшорах есть и у других крупных доноров республиканцев - Пола Зингера, Стивена Винна, Роберта Мерсера, Шелдона Адельсона, братьев Кох.



