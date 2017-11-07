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6 ноября 17, 10:41
13 друзей: офшоры окружения Трампа в Paradise Papers
Трамп
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Министры администрации Трампа, его советники и спонсоры республиканцев связаны с оффшорами на "райских островах"
В окружении президента США Дональда Трампа нашли 13 человек, которые через оффшоры продолжают вести бизнес или фигурируют в обнародованных документах Paradise Papers. Об этом сообщает ICIJ (Международный консорциум журналистских расследований). 

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон до работы в администрации возглавлял нефтяной гигант ExxonMobil и на протяжении десяти лет владел оффшорной компанией, которая занималась разработкой нефти и газа в Йемене.  

У главного советника Трампа по вопросам экономики Гэри Кона в оффшорах 20 компаний, связанных с инвестиционным банком Goldman Sachs. Кон был президентом этого банка до того, как перешел на службу в администрацию президента США.

У министра торговли США Уилбура Росса есть доля в холдинге, который сотрудничает с российской компанией,. Среди владельцев этой компании - зять Путина и двое россиян, против которых США ввели санкции.

Связи с оффшорами нашли также у вице-председателя наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндела Куарлеса, советников Трампа Томаса Баррака-младшего и Карла Айкана, генерального директора компании Blackstone Group Стивена Шварцмана. 

С оффшорами на "райских островах" связан миллиардер, владелец компании по недвижимости и один из главных спонсоров Республиканской партии Джоффри Палмер. Компании в оффшорах есть и у других крупных доноров республиканцев - Пола Зингера, Стивена Винна, Роберта Мерсера, Шелдона Адельсона, братьев Кох. 

Источник: liga.net.
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