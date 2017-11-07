ФБР расследует сделки ВТБ, Credit Suisse и BNP в Мозамбике

Минюст США и ФБР начали расследование действий швейцарского банка Credit Suisse Group, российского ВТБ и французского BNP Paribas в ситуации с госдолгом Мозамбика. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.





"ФБР начало изучать ситуацию, вероятно, с июня 2016 г., когда команда агентов посетила Мапуту, столицу Мозамбика. Подразделение ФБР по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами расследует, содействовали ли эти банки осуществлению неуместных выплат в адрес высокопоставленных чиновников Мозамбика", - пишет издание.





"Прокуроры из столичного офиса минюста США встретились с инвесторами, которым были проданы бонды Мозамбика, и затребовали все документы и письма от этих трех банков", - также сообщает издание.





Правоохранители США встречались с представителями Credit Suisse, ВТБ и юристами из Лондона, чтобы обсудить транзакции и сделки между инвесторами и Мозамбиком.





Представители Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas отказались от комментариев.





"Минюст США изучает, не помогали ли банки властям Мозамбика получать больше заимствований, чем страна в состоянии выплачивать, рассказал знакомый с ситуацией источник", - пишет WSJ.





Ранее сообщалось, что ФБР изучает возможные транзакции между серверами компании президента США Trump Organization и российским Альфа-Банком.



