Супер-богачи держат в офшорах 8 трлн евро - Paradise Papers

Самые богатые люди планеты держат в офшорах около 8 трлн евро. Об этом пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на так называемые Paradise Papers (Файлы с райских островов), которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований.





Богачи "припарковали" в налоговых оазисах 7,9 трлн евро. В материалах расследования сказано, что более 600 млрд евро в год перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ. Немецкое издание отмечает, что этих средств хватило бы, чтобы кормить в течение 61 года всех, кто страдает от голода на планете, выдать каждому человеку на Земле по 1 тыс. евро, отправить минимум на 4,5 года в школу детей, которые не имеют доступа к образованию.













5 ноября 400 журналистов из 67 странах одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers или Документы с райских островов. Информация опубликована на сайте Международного консорциума журналистских расследований.









Весной 2017 года авторы проекта Panama Papers, участники Международного консорциума журналистов-расследователей совместно с Центром расследований коррупции и организованной преступности получили доступ к новым документам и собрали данные о владельцах оффшорных компаний из 20 юрисдикций, которые расположены в основном на экзотических островах.





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Журналисты раскрыли новые схемы уклонения политиков от уплаты налогов, проанализировав около 13,4 миллиона секретных документов. Утечка документов, как предполагается, произошла из юридической компании Appleby на Бермудских островах, занимающейся офшорами.



