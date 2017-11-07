В Литве представили "план Маршалла" для Украины

Литовские политики представили в Сейме страны послам стран-участниц Программы Восточного партнерства план помощи Украине (так называемый план Маршалла). Как сообщает Delfi, с 2018 года в течение десяти лет политики предлагают выделить Украине 50 млрд евро для поощрения малого и среднего бизнеса.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс отметил необходимость скорейшего оказания помощи Украине.





"Нам очень важно, чтобы помощь, которая попадает в Украину, была эффективной, чтобы доноры охотно выделяли для этого средства, чтобы их не пугали проявления бюрократии и коррупции, которые еще есть. Одновременно мы видим, что время не является нашим союзником, ведь люди устали от войны, от бюрократии, от мытарств", – сказал глава МИД Литвы.





Он также считает, что "план Маршалла" стоит называть "Европейским планом".





"Мы уже не называем этот план "Планом Маршалла", поскольку есть ассоциации с другим планом в другое время и по другим причинам... Но, мы называем это "Европейский план" для Украины", – сказал Линкявичюс.





Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан заявлял, что Еврокомиссия уже сейчас имеет необходимые инструменты для выполнения долгосрочного плана помощи Украине.



