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7 ноября 17, 09:49
В Канаде неизвестный открыл стрельбу, погиб полицейский
Полиция
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На западе Канады неизвестных открыл стрельбу.

По предварительным данным мужчина пытался угнать машину, но очевидцы сообщили об этом в полицию. В результате инцидента погиб один полицейский.

Как сообщает телеканал CBC, стрельба произошла на парковке торгового центра. После звонка полицейские приехали на место происшествия и помешали угонщику, однако тот началась по ним стрелять.

Злоумышленник застрелил одного из полицейских и попытался скрыться. Однако позже его задержали. Им оказался 60-летний мужчина из соседней провинции Альберта.

Напомним, как сообщалось, в Соединенных Штатах Америки неизвестный начал стрелять по людям, которые находились на баскетбольной площадке. В частности, перестрелка произошла в американском городе Честер штата Пенсильвания. В результате инцидента много погибших и раненных.
URA-Inform
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