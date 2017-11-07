Журналисты и военные РФ подорвались в Сирии на фугасе

Четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих пострадали при подрыве управляемого фугаса в одном из кварталов сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ, передает Интерфакс.

"Все пострадавшие оперативно эвакуированы на авиабазу Хмеймим (Сирия), где им оказана необходимая медицинская помощь", − отметили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что по данным медиков их жизни ничего не угрожает.

Пострадавшие военнослужащие относятся к Международному противоминному центру. Они проводили разминирование местности.

Среди журналистов пострадали Илья Ушенин и Тимур Воронов − представители НТВ, а также Константин Худолеев и Дмитрий Стародобский − сотрудники телеканала Звезда.

Ранее сообщалось, что в ходе операции по освобождению Дэйр-эз-Зора в результате минометного обстрела погиб генерал-лейтенант РФ Валерий Асапов.