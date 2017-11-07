Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.12
USD
26.85
RUB
0.46
EUR
30.89
USD
26.72
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
7 ноября 17, 11:34
Журналисты и военные РФ подорвались в Сирии на фугасе
Сирия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По информации медиков их жизни ничего не угрожает.
Четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих пострадали при подрыве управляемого фугаса в одном из кварталов сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны РФ, передает Интерфакс.
 
"Все пострадавшие оперативно эвакуированы на авиабазу Хмеймим (Сирия), где им оказана необходимая медицинская помощь", − отметили в оборонном ведомстве.
 
Отмечается, что по данным медиков их жизни ничего не угрожает.
 
Пострадавшие военнослужащие относятся к Международному противоминному центру. Они проводили разминирование местности.
 
Среди журналистов пострадали Илья Ушенин и Тимур Воронов − представители НТВ, а также Константин Худолеев и Дмитрий Стародобский − сотрудники телеканала Звезда.
 
Ранее сообщалось, что в ходе операции по освобождению Дэйр-эз-Зора в результате минометного обстрела погиб генерал-лейтенант РФ Валерий Асапов.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Ростове горят 25 домов,600 чел эвакуированы (ФОТО, ВИДЕО)
Экс-военный покончил с собой в Почаевской лавре
Под Радой бунтуют медики (ФОТО)
В Житомире умер подросток, получив удар током во время селфи
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Австралии внедорожник влетел в здание школы, погибли дети
noimageВ Канаде неизвестный открыл стрельбу, погиб полицейский
noimageВ Литве представили "план Маршалла" для Украины
noimageParadise Papers: Что это за юридическая фирма Appleby?
noimageСупер-богачи держат в офшорах 8 трлн евро - Paradise Papers
Лента новостей