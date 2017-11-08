Прошло 100 лет после Октябрьской революции

Известный историк-лениновед Анатолий Латышев, который в течение всей жизни занимается биографией Ильича, рассказал, что недавно ему удалось раздобыть документы из секретного фонда Ленина и закрытых архивов КГБ.

Среди тех страшных ленинских документов как раз особенно жестокие приказы были по уничтожению соотечественников. Например, "сжечь Баку полностью", "брать в тылу заложников, ставить их впереди частей наступающих красноармейцев, стрелять им в спины", "посылать красных головорезов в районы, где действовали "зеленые", "вешать под видом "зеленых" ("мы потом на них и свалим") чиновников, богачей, попов, кулаков, помещиков. Выплачивать убийцам по 100 тысяч рублей".

Примечательно, что деньги за "тайно повешенного" (первые "ленинские премии") были единственными премиальными в стране. А на Кавказ Ленин периодически отправлял телеграммы следующего содержания: "Перережем всех".

Прошло сто лет, мир изменился – но ничуть не изменилась жестокая, лживая, античеловеческая система управления Россией, основанная кровавым "вождем пролетариата".

4 марта 2014 года президент России Владимир Путин заявил, что воспользуется своим правом введения войск в Украину только в крайнем случае. Как сообщал тогда федеральный телеканал "Россия", Путин отметил, что таким случаем может стать необходимость защитить украинских граждан. "И пускай попробует кто-то из числа украинских военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади", – отметил Путин.

После аннексии Крыма он сказал, что Крым находился в упадке и процитировал якобы местных жителей, которые говорили, что "шахтеры приезжали, им все равно, они махнут там полстакана – и на пляж". Уже тогда жители Донбасса должны были задуматься над тем, как относится к ним Путин. Но выводов, к сожалению, сделано не было...

Через сто лет по ленинским инструкциям действуют на востоке Украины боевики "ЛНР-ДНР". Они ведут бои, размещая "Грады" вблизи жилых домов, школ и больниц. Ведут обстрелы жилых кварталов украинских городов, в результате чего страдают обычные люди, которые не хотели этой войны, не ждали "спасения из России".

Мои земляки спокойно жили в украинском Луганске, работали, рожали детей. Теперь они страдают от нехватки воды, у них нет работы и лекарств, но на все это Путину наплевать.

Советской системе власти все равно, будет ли какой-то там отдельный человек жить или умрет от голода и холода, даже если этих людей миллионы. Для постсоветских функционеров люди не имеют никакого значения.

Источник: gordonua.com

