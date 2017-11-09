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8 ноября 17, 18:39
Британия признает Голодомор геноцидом после решения суда
Голодомор
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Депутаты в Британии подчеркнули, что РФ должна признать ответственность за преступления против украинцев.

Правительство Великобритании готово признать Голодомор в Украине 1932-33 годов геноцидом только после того, как этот термин по отношению к трагедии установит суд. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает Радио Свобода.

По словам представителя британского Министерства иностранных дел Алистера Бурта, слово "геноцид" является юридическим термином, который определяет преступление, а потому желательно его установить в результате судебного процесса.

В то же время посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко отметила, что она присоединяется к британским парламентариям, "которые выразили свое разочарование нынешней позицией правительства, которое не готово признать Голодомор геноцидом, ссылаясь на необходимость судебного решения".

Галибаренко добавила, что украинская сторона договорилась сотрудничать с британскими парламентариями, чтобы привлечь общественное внимание к трагедии Голодомора, а также "обратилась к правительству с призывом включить вопрос Голодомора в школьную программу в Великобритании".

Также сообщается, что депутаты в Британии подчеркнули, что Россия как наследница СССР должна признать ответственность за преступления против украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США представили проект резолюции, приуроченный к 85-й годовщине Голодомора в Украине.
Korrespondent
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