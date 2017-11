Биограф Ленина: "Он - крестный отец политики постправды"

"Судя по его новой биографии, Ленин получил абсолютную власть не благодаря дотошному планированию или бессердечной эффективности своих людей", - пишет корреспондент TIME Саймон Шустер, предваряя интервью с Виктором Себастьеном (Victor Sebastyen) - автором книги "Ленин: человек, диктатор и мастер террора" (Lenin: The Man, the Dictator, and the Master of Terror). Шустер отмечает: "По-видимому, своим успехом он во многом был обязан способности блефовать, запугивать и импровизировать. На взгляд Себастьена, эта история находит отзвуки и столетие спустя".

На вопрос о "нравственном компасе" Ленина Себастьен ответил: "Все сводилось к тому, что цель оправдывает средства". Он провел параллели с религиозной установкой на спасение душ: "Неважно, сколько еретиков ты сожжешь ради дела".

"Ленин тоже считал, что в некотором роде спасает человечество, не так ли?" - поинтересовался журналист.

Себастьен ответил: "Да, он пытался создать новый тип человека, идеального советского человека - homo sovieticus - который избавился бы от рабства и эксплуатации. Беда в том, что у людей часто бывает досадное желание - они не хотят, чтобы их совершенствовали. Вначале их нужно запугать и принудить, а в итоге терроризировать. Вот что сделал Ленин. Это был гигантский эксперимент. Его устремления имели монументальный масштаб. Но именно поэтому его неудача приобрела столь катастрофический масштаб".

Журналист поинтересовался, что думает Себастьен о рецензиях на его книгу, где утверждается, что тактика Ленина напоминает тактику избирательного штаба Трампа.

Себастьен ответил: "Конечно, когда я начинал писать книгу, я не думал о Трампе. Но я действительно думал о силе демагогии. Так что не думаю, что это чрезмерное сравнение, особенно если взглянуть на личность [Трампа]. О нем говорят то же самое: он бесстыдно врет; обещает все и что угодно; предлагает очень простые решения сложных проблем".

"Выступления Ленина часто были очень простыми, очень лаконичными, совершенно прямыми. Он блистал бы в Twitter. Понимаете, его лозунг "Мира, земли, хлеба" гораздо короче, чем 140 знаков. Я искренне считаю, что он - крестный отец политики постправды, и, по-моему, мы очень часто наблюдаем нечто ленинистское в нашей политической жизни!" - отметил биограф.

Шустер поинтересовался инновациями Ленина на фронте пропаганды. Себастьен ответил: "Мне страшно помыслить о том, как бы он воспользовался интернетом. Его стиль всегда состоял в том, чтобы найти худшие черты своих оппонентов и привесить им ярлыки. Таковы всегда были его аргументы: преувеличить все, что оппонент делает не так, а затем отождествлять его только с этими недостатками".

Почему российские СМИ и президент Путин не обратили особого внимания на 100-летие революции?

Себастьен полагает: "Они не могут полностью вычеркнуть [Ленина] из истории, так как это, по сути, значило бы, что все, за что боролись их родители, дедушки и бабушки, бессмысленно, что все было неправильно". Однако, считает он, "в глазах такого лидера, как Путин, идея "эй, при желании вы можете легко отделаться от лидера-автократа" - не лучшая идея, которую стоит подавать своему народу".

"Тогда почему сегодня среди россиян намного живее культ Сталина, ученика и преемника Ленина?" - спросил журналист.

Себастьен ответил: "Для них современная история начинается в 1945-м, с победы в Великой Отечественной войне, а годы до этого можно почти забыть. Вы можете написать историю Сталина как великого национального лидера, почти не упоминая, что он был коммунистом. Но в случае Ленина это невозможно игнорировать".

Себастьен также прокомментировал тот факт, что президент Путин открыл в Москве памятник жертвам репрессий: "Люди довольно долго добиваются, чтобы в России произошло нечто подобное, и, хотя оно продвинулось, возможно, не так далеко, как хотелось бы, это уже что-то. Был тщательно разработан сценарий [речей на открытии памятника. - Прим. ред.], все тщательно разрабатывалось. Но тот факт, что памятник вообще появился, - позитивный шаг".