Россия запрещает въезд десяткам канадцев

"Россия заявляет, что внесла в черный список десятки "канадских политических деятелей, осуществляющих токсичную русофобскую повестку дня" в отместку за решение Канады ввести санкции в отношении 30 российских официальных лиц, но отказывается сообщать, кто включен в этот список", - пишет корреспондент Globe and Mail Мишель Зилио.

Газета приводит высказывания официального представителя российского посольства в Оттаве. "Мы можем подтвердить, что в черный список было включено большое число канадских политических деятелей, осуществляющих токсичную русофобскую повестку дня", - написал Кирилл Калинин во вторник в электронном письме в редакцию Globe and Mail. "В то время как Россия сохраняет за собой суверенное право на раскрытие информации, она будет отвечать немедленно и взаимно в случае, если канадские власти продолжат глупые и бессмысленные "игры в санкции", - отметил он.

Издание пишет: "Уроженец США Билл Браудер, финансист и организатор антипутинской кампании, сказал, что Россия спешно торопится ответить на решение Канады ввести санкции в отношении российских официальных лиц, принятое на прошлой неделе, и задается вопросом, действительно ли она наложила на кого-то санкции. Браудер руководит международными усилиями, цель которых - принятие законов о санкциях в отношении нарушителей прав человека по всему миру; эти законы посвящены памяти российского налогового юриста Сергея Магнитского, который в 2009 году был избит до смерти сотрудниками московской тюрьмы после того, как обвинил российских официальных лиц в краже".

"Не думаю, что они наложили на кого-то санкции, потому что они исчерпали свой список канадских политиков при своем ответе на санкции, связанные с Украиной и Крымом", - сказал Браудер.

Издание получило также комментарий министерства иностранных дел Канады к заявлению российского посольства. Министерство "отметило, что ничего не имеет добавить к своим предыдущим заявлениям, и подчеркнуло, что "закон Магнитского" - образец глобального законодательства, не направленный против какой-то конкретной страны", говорится в статье.

Сенатор Рейнелл Андрейчук, автор канадского "закона Магнитского", заявил, что российская угроза запретить канадцам въезд в РФ - это "тактика запугивания". "Это классическая игра - предостережение, но никаких имен", - добавил он.