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9 ноября 17, 09:43
Скандал: Министр Великобритании ушла в отставку
Отставка Прити Пател
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Отставка Прити Пател стала практически неизбежной после того, как появилась информация о ее контактах с израильскими политиками, на которые она не получила соответствующей санкции правительства

Министр по вопросам международного развития Великобритании Прити Пател сообщила о своем уходе в отставку в связи с несогласованными встречами в Израиле. Вечером в среду, 8 ноября, премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку, назвав ее "правильным" решением. Великобритания и Израиль являются близкими союзниками, однако их сотрудничество должно осуществляться в официальном порядке, подчеркнула она.

Пател принесла извинения за нарушение министерского кодекса. По ее словам, она действовала из лучших побуждений, но эти действия "не соответствовали стандартам прозрачности и открытости".

Отставка 45-летней Пател стала практически неизбежной после того, как появилась информация о ее контактах с израильскими политиками, на которые она не получила соответствующей санкции правительства. Во время двухнедельного семейного отпуска в Израиле в августе Пател провела 12 встреч с официальными лицами этой страны. В числе прочих она встречалась с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

6 ноября Пател была вызвана для разъяснений в офис Мэй. После этого выяснилось, что она провела еще две несогласованные встречи с израильскими официальными лицами в Нью-Йорке и Лондоне в сентябре.

Подобные встречи в Великобритании организуются министерством иностранных дел и проходят в присутствии других сотрудников, указывает Reuters. Кроме того, после переговоров с израильскими официальными лицами, как правило, проводятся встречи с палестинцами.

Это уже вторая отставка в кабинете Терезы Мэй с начала месяца. 1 ноября об уходе со своего поста заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Он подал в отставку на фоне публикаций в СМИ о его сексуальных домогательствах в отношении радиоведущей Джулии Хартли. "Признаю, что в прошлом не соответствовал тем высоким требованиям, предъявляемым к вооруженным силам, которые я имею честь представлять", — отмечается в заявлении министра.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Майкл Фэллон положил руку "на колено" журналистки во время ужина после встречи членов Консервативной партии. Инцидент якобы произошел еще в 2002 году, при этом Фэллон сразу же извинился за произошедшее.
Delo
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