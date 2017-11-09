Во время испытаний взорвался двигатель Falcon 9

Компания Илона Маска SpaceX проводит расследование взрыва во время испытаний двигателя нового поколения для ракеты Falcon 9. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье на одном из объектов компании в Техасе. Уже в среду компания подтвердила произошедшее, сообщив при этом, что никто из персонала не пострадал. Как пишет издание, речь идет о ракетном двигателе Merlin нового поколения, разработкой которого занимается SpaceX. Также в компании заверили, что "в настоящее время проводят тщательное и абсолютно прозрачное расследование причин" взрыва.

Кроме этого, SpaceX решила приостановить испытания данного типа двигателей до тех пор, пока не будут установлены причины взрыва. Ближайший запуск Falcon 9 запланирован на следующую неделю.

Напомним, 30 октября, многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании Space X успешно вывела спутник на орбиту, но после посадки часть ракеты загорелась.



