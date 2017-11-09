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9 ноября 17, 09:52
Во время испытаний взорвался двигатель Falcon 9
Falcon 9
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Речь идет о ракетном двигателе Merlin нового поколения, разработкой которого занимается SpaceX

Компания Илона Маска SpaceX проводит расследование взрыва во время испытаний двигателя нового поколения для ракеты Falcon 9. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье на одном из объектов компании в Техасе. Уже в среду компания подтвердила произошедшее, сообщив при этом, что никто из персонала не пострадал. Как пишет издание, речь идет о ракетном двигателе Merlin нового поколения, разработкой которого занимается SpaceX. Также в компании заверили, что "в настоящее время проводят тщательное и абсолютно прозрачное расследование причин" взрыва.

Кроме этого, SpaceX решила приостановить испытания данного типа двигателей до тех пор, пока не будут установлены причины взрыва. Ближайший запуск Falcon 9 запланирован на следующую неделю.

Напомним, 30 октября, многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании Space X успешно вывела спутник на орбиту, но после посадки часть ракеты загорелась.
Delo
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