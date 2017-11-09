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9 ноября 17, 09:56
Германия официально признала существование третьего пола
интерсексуал
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Конституционный суд Германии принял решение признать существование третьего пола и ввести его в книги записи актов гражданского состояния.

Необходимые поправки в законодательство должны внести до, 31 декабря 2018 года, сообщает издание Die Welt.

Так, отмечается, что графа "пол" не должна быть ограничена вариантами мужской или женский.

Соответствующие решение было принято после многочисленных апелляций, поданных 27-летним уроженцем Лейпцига по имени Ваня. Рожденный с физическими признаками обоих полов, он был формально зарегистрирован как женщина, однако не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам.

Федеральный конституционный суд решил, что указание пола "имеет первостепенное значение для индивидуальной идентичности", как для самоценности человека, так и для того, как он воспринимается другими.

Добавим, согласно оценкам совета по этике, в Германии проживают порядка 80 тысяч интерсексуалов.

Как сообщалось, в США на выборах в палату делегатов штата Вирджиния победу одержала 33-летняя экс-журналистка Даника Роем, став первым трансгендером, который займет государственную должность в стране.
URA-Inform
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