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10 ноября 17, 09:31
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Трамп, Путин
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Белый дом заявил, что отдельной встречи Трампа и Путина во Вьетнаме не будет.

Президент США Дональд Трамп не будет сепаратно встречаться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщила в пятницу, 11 ноября, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Что касается встречи с Путиным, то такая встреча никогда не подтверждалась. И такой встречи не будет из-за несовпадения программ обеих сторон, заявила Сандерс журналистам в самолете американской делегации за несколько минут до приземления в Дананге.

В то же время пресс-секретарь Кремля Владимир Песков заявил "Интерфаксу", что встреча во Вьетнаме продолжает согласовываться. "Продолжается согласование. Пока ясности нет", — сказал он.

Между тем российские СМИ также сообщают, что встречи двух лидеров нет в официальной программе пребывания Путина во вьетнамском Дананге. Президенты РФ и США уже прибыли туда для участия в саммите АТЭС.

Накануне российский МИД заявил, что Путин и Трамп встретятся "скорее всего" в пятницу. Однако вскоре последовало опровержение со стороны госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По его словам, администрации Путина и Трампа выясняют, имеется ли у двух президентов достаточно тем для обсуждения по существу, которые могли бы послужить основой двусторонней встречи на этой неделе во Вьетнаме. Тиллерсон также указал, что Вашингтон и Москва работают по "ряду сложных направлений", однако еще не определено, насколько целесообразно в данный момент проведение встречи.
Delo
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